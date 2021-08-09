經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)隨著旗下據點陸續恢復營運，2021年7月營收自谷底彈升。在所有品牌據點均恢復營運下，營運表現可望持續回升，配合「健身工廠」積極展店進度不變，下半年營運表現可望逐季回升。

柏文公布7月自結合併營收0.54億元，雖年減83.32％、但月增達近83.85倍，自谷底顯著回升。其中，健身及娛樂服務0.37億元，月增近192.7倍、年減80.79％，教練課程的運動保健服務0.08億元，月增近15.5倍、年減93.11％，入會費0.08億元、年減23.67％。

累計柏文前7月合併營收14.44億元、年減28.92％，為近4年同期低點。其中，健身及娛樂服務8.87億元、年減28.84％，教練課程的運動保健服務5.03億元、年減26.23％，一次性收取的入會費收入0.43億元、年減51.52％。

柏文因應疫情三級警戒，旗下所有品牌據點自5月15日起暫停營業至7月12日，「健身工廠」除雲林縣及高雄市外的38處據點於7月13日恢復營業，其他13處「健身工廠」及其他品牌據點則在7月27日恢復營運，使7月營收較6月彈升、但仍低於去年同期。

展望後市，柏文對台灣防疫作為及健身產業前景仍具充分信心，強調保持規律運動有助增強抵抗力，將身心調整到最佳狀態，並引據歐美多起研究報告，指出健身房並非病毒傳播主要場域，病例僅占疫情極小部分，只要最好正確防疫措施，反能增進身體健康與抵抗力。

對此，柏文除對旗下據點執行高強度防疫措施外，既定展店計畫亦維持不變，至11月每個月均有1～2處「健身工廠」新據點開業營運，為營運持續增添成長動能，下半年營運可望觸底後逐季回升。