台灣這波疫情5月中旬爆發時，澳洲西澳大學流行病學專家Zoë Hyde在推特評論，台灣曾是防疫成功案例，但因太過自滿，導致社區大規模感染，時隔2個多月，Zoë Hyde於8月7日再度發文提及台灣，改口大讚台灣「幾個月前面臨大規模爆發，但從未放棄零確診目標。」

Zoë Hyde 5月30日曾於個人推特指出，台灣曾經是新冠肺炎防疫成功的案例，但現在正面臨大規模社區感染，最不幸的是，這個國家過去因防疫有成而變得自滿，將機組員的隔離天數縮短，甚至停止篩檢，「因為他們認為自己是安全的。」

不過，隨著台灣近日疫情獲得控制，Zoë Hyde也在8月7日再度於推特分享台灣近日本土疫情走勢圖，表示「幾個月前，台灣曾面臨大規模爆發，但他們從未放棄清零目標，8月7日僅增加6例本土及4例境外移入。」

該貼文引發不少網友回應，其中一名網友認為台灣防疫做得不錯，雖然台灣流行的病毒是Alpha變異株，而非棘手的Delta變異株。對此，Zoë Hyde也回覆該網友留言說，「台灣社區中主要盛行的的確是Alpha變異株，但台灣是世界上人口最稠密的國家之一，所以仍是一項非常了不起的成就。」

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