美國新冠肺炎疫情漸趨嚴重，紐約洋基新加盟的一壘手雷佐(Anthony Rizzo)不幸確診，他從小熊轉隊至今9場戰力爆發，累積0.281打擊率、0.963攻擊指數，沒想到這時候他要被隔離了。美國時間8月8日同時也是雷佐的32歲生日，真是一個悲傷的生日。

雷佐是洋基近來第4位確診的球員，上周還有先發投手寇爾(Gerrit Cole)、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，幾天前的捕手桑契斯(Gary Sanchez)，全是主力球員。洋基61勝50敗，在美聯外卡席位上還落後強敵運動家、紅襪一小段距離。

另一個麻煩是雷佐可能沒有接種疫苗，大聯盟總共8支球隊沒有達到85%疫苗接種率的門檻，包括雷佐的前東家芝加哥小熊。今年6月時，雷佐表示暫時不想接種疫苗，「要看看更多數據再說」，顯然他對疫苗有疑慮，可能因為他本人和家族都有癌症病史。

雷佐2008年被確診霍奇金淋巴瘤（淋巴細胞的癌變），接受過半年的化療，此後他花費大量金錢與時間成立基金會，極力幫助其他罹癌的孩童與家庭，

依據防疫規定，打過疫苗的球員只要症狀解除、連續兩天檢測陰性即可返回，未打疫苗的球員至少要被隔離10天。雷佐目前是輕症。