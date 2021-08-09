高雄市一名八旬老翁，為了照顧妻子請了一名菲律賓籍幫傭，未料女傭才剛上工沒多久就遇到過年，老翁竟趁著發紅包時，撫摸女方胸部，接著露出獸性，屢次環抱女傭上下其手，還要「聞聞看」，之後連續多次性騷並進行性侵，但女傭機警均有錄影存證。高雄高分院更一審依妨害性自主罪，判處有期徒刑7年，經上訴遭最高法院駁回定讞，即將入監執行。

根據判決書記載，老翁在民國107年1月透過其子聘僱一名菲律賓外傭至家中擔任幫傭及照顧其妻。未料竟獸慾薰心，在新年期間趁發放紅包時撫摸女傭胸部。當年5月又赤裸上身走進女傭房間，雙手欲抱女傭並說「我聞聞看」、「我聞一下」，遭女傭雙手揮舞拒斥不要後，老翁仍以雙手環抱，親吻對方脖子，並以手觸摸甲女之下體。

雖然遭到多次反抗，但老翁不放棄，竟然於第二次犯案隔天，又抱住女傭並持續強吻脖子之方式。並於四天後，闖入女傭房內強行抱住她親吻並撲倒於床上，進行指侵並後性侵，女傭此時隱忍不助，當日即報警求援並提供歷次攝錄影片。

女傭向法官表示，老翁第二次性騷擾她時，她就開始進行錄影蒐證，但是老翁出庭時辯稱，是女傭要求解決她性需求，並口稱「money 」、「money 」要錢等。但法官勘驗女傭蒐證錄 影檔案，均無任何甲女開口索討金錢之情形，並且對於老翁靠近自己時，不斷稱「不要」、「help me 」，且出現極度嫌惡、閃避、推打被告之行為，倘如被告所辯稱係雙方先前有以金錢交換性關係之合意存在，甲女又豈會有上開激烈之反抗動作？

而且蒐證錄影顯示：老翁上半身赤裸進入女傭房間，雙手欲抱她，女方連說說：「不要」，老翁還說：「我聞聞看」，期間女方多次表示：「不要」（雙手在 胸前揮舞），被告表示：「我聞一下」，然後環抱在女方背上，並有親吻的聲音一直發出，還用手碰觸下體，女傭害怕並拍打撥開老翁的手，並搥打老翁，並再次說：「不要」。

合議庭審酌被告雖年事已高，但心智正常，應當知悉及尊重女性性自主之觀念，且女方為其雇請之幫傭，明女方為貼補家用而與親人分離，離鄉背井隻身在台工作，孤立無援，竟不顧主雇情誼，為滿足自己性慾，多次對女傭猥褻與性侵，犯後否認犯行，在有監視錄影光碟為證，證據明確之情形下，仍飾詞卸責，一再供稱受到引誘、為滿足女傭之性需求、將女傭當作女兒看待、女方還要錢、藉此敲詐，不斷污蔑女方，毫無悔意，泯滅人性，判處有期徒刑7年。老翁不服上訴，最高法院駁回定讞，將發監執行。