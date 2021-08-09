8月8日是一年一度的父親節，藝人小禎也在社群曬出全家福，開心替爸爸胡瓜慶祝，不過卻有網友歪樓掀戰火，留言「沒看到丁柔安真爽」，讓小禎不得不跳出來嚴肅回應「請別模糊了焦點」。

小禎在社群寫下：「父親節快樂，親愛的、辛苦的、可愛的、有智慧的父親」，並引用聖經「子孫為老人的冠冕；父親是兒女的榮耀」、「當孝敬父母，使你的日子在耶和華你神所賜你的地上得以長久」，祝大家父親節快樂。

有網友提丁柔安掀戰火。(圖／翻攝自小禎IG)

她也曬出一家人大合照，媽媽秀秀、弟弟胡釋安、女兒Emma都入鏡，畫面相當溫馨，網友看了也很感動，直呼「好美的畫面」、「真好，看到全家福」，未料卻有人硬提胡瓜現任妻子丁柔安：「難得全家一起集合！沒看到丁柔安真爽」掀戰火，還罵她是破壞人家家庭的小三。

這讓小禎也親自跳出來回應，「謝謝你對我們家的事如此熱衷，但今天是偉大的父親節！請別模糊了焦點」，其他網友跳出來緩頰，希望不要混淆視聽，但仍有部分網友在留言區爭執，小禎只好再次出面，無奈表示：「大家需要冷靜一點歐！為什麼要吵架？今天的重點都是一直在父親節…剛就說了不要模糊焦點，願上帝祝福你們」。

胡瓜2001年和秀秀離婚，而他2014年和丁柔安結婚，不過儘管和前妻秀秀分開20年，雙方仍保有良好關係，逢年過節都會固定聚餐。