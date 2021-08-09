西南氣流、颱風環流雙重奏，為全台帶來豐沛雨水，幾座「之前沒喝到梅雨」的水庫，這次也灌飽了，甚至得啟動調節性洩洪。唯獨一座水庫似乎不受雨神青睞，大雨洗禮後，就它的蓄水率沒什麼起色，至今不到6成4。

逾10天豪大雨過後，水庫群大進補，根據即時水情網站顯示，17座水庫的有效蓄水率均達80%以上，白河水庫也有79.2%。其中寶山第二水庫、鯉魚潭、湖山、仁義潭、烏山頭、南化等6座水庫，蓄水率更超過99%。

唯獨一座水庫顯得靜悄悄，就是位在屏東的牡丹水庫，它也是全台位置最南的一座水庫；但這波豪雨，不是集中南高屏山區嗎？「牡丹的水都喝到哪去了？」

根據中央氣象局統計，7日零時至9日上午7時，累積雨量排行榜前6名全落在屏東，霧台鄉、瑪家鄉甚至破千毫米，三地門、春日等地也有800多毫米。

牡丹水庫沒有跟著大家雨露均霑的關鍵原因，就是它的位置。水庫位在屏東縣牡丹鄉石門村，主要汲取四重溪上游的溪水，1995年底竣工後，負責供應恆春半島用水，也就是說，它算「屏南」的水庫。

這波降雨猛轟高屏山區，如霧台、瑪家、三地門，地理分布屬於「屏北」，西南風在這裡，仍有與中央山脈的地形交互作用，導致強降雨。牡丹水庫相對地勢較低，自然攔不太到水氣。

牡丹水庫雖然蓄水率吊車尾，不過相較石門、曾文、德基等水庫大起大落，它的表現始終穩定。今年5月大旱期間，蓄水率保持4成多，和其他動不動就見底的水庫比起來，牡丹供水相當可靠。