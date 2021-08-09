傳奇(4994)7月稅前淨利0.32億元，年減62％，每股稅前盈餘0.29元，主要去年同期手機遊戲《幻想神域2日版》7月初正式上線，玩家反映熱烈，獲利基期高；累計前7月稅前盈餘0.75億元，每股盈餘0.68元。

傳奇與趣炫網絡合作研發的日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》6月發行繁體中文版，7月開始完整認列營收，因此，7月營收為2.71億元，月增約2成，合併營業利益為0.39億元，稅前淨利0.32億元，每股稅前盈餘為0.29元。累計前7月合併營收為17.19億元、營業利益1.92億元，稅前利益0.75億元，每股稅前盈餘為0.68元。下半年傳奇預計推出《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》國際版及《戰鬥吧龍魂》日版。

此外，該公司也公布半年報，上半年營收14.48億元，年減9.05％，其中，遊戲收入14.08億元，年減8.42％，授權金收入0.4億元，年減26.5％。

自製手遊新作《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》台港版於3月推出後營收穩定，為上半年度營收重要來源之一。也因自製研發遊戲佔比增加，毛利率自去年同期的50％提升至57％，因而營收雖較去年同期略為減少，營業毛利金額仍有提升，為8.8億元，年增3.24％。

傳奇3月將當初投資日本子公司股本匯回，故於營業外支出產生一筆一次性損失約0.3億元，使得上半年度業外損失增加，總計上半年本期淨利為0.36億元，年減75.61％，每股盈餘0.32元。