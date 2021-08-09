工業電腦廠融程電(3416)雖受海運貨櫃到檔時間認列影響，2021年7月營收仍恢復「雙升」表現，與前7月營收齊創同期新高。在車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續出貨下，公司對下半年營運樂觀看待，預期可望達成營收達成逐季成長目標。

融程電公布2021年7月自結合併營收1.89億元，較6月1.84億元成長2.42％、較去年同期1.52億元成長達23.82％，改寫同期新高。累計前7月合併營收13.85億元，較去年同期8.74億元成長達58.42％，續創同期新高。

融程電受海運貨櫃及海運到港時間認列問題，使6月營收出現較明顯下滑，但7月營收已止跌回升。董事長呂谷清先前指出，隨著海運貨櫃到港，將可望帶動8月營收跳升，預期第三季營收可望優於第二季、連3季改寫新高，第四季亦有機會再創新高。

融程電表示，受惠車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續出貨挹注，使營運成長動能維持強勁。依據目前客戶訂單狀況，對今年達成營收逐季成長目標深具信心。而規模經濟增加及生產效率提升，預期將可抵銷整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。