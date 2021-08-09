長榮(2603)訂造的24,000 TEU級超級貨櫃輪（ULCS）今年7月開始陸續交船，首艘「長範」輪於昨日首航台北港，是目前全世界營運中最大型的貨櫃船之一，同時也是歷年來靠泊台北港、台灣各國際商港噸位最大的貨櫃船。

「長範」輪昨日下午順利進港靠泊台北港北六號碼頭裝卸貨櫃，該輪船長400公尺，船寬61.5公尺，甲板相當於四座足球場大小，載重噸約22.5萬噸，可裝載23,992 TEU（20呎標準貨櫃），航行速度可達22.6節，堪稱移動式的海上大型貨倉。該輪目前配置於長榮的遠東-歐洲航線，彎靠港序為青島、上海、寧波、台北港、鹽田、鹿特丹，費利克斯托、漢堡等港口，回程並將彎靠丹戎帕拉帕斯及高雄港，本次到港裝櫃約2,000TEU。

長榮目前營運船隊計201艘船，運能逾135萬TEU，自有船115艘，約67萬TEU；租船86艘，約68萬TEU。自有船的運能占比為49％，租船為51％。

今年預計交付33艘新船，增加超過26萬TEU，運能約成長18％。33艘中已交付16艘，年底前還有17艘待交付，其中，長榮總計訂購12艘24,000 TEU級超級貨櫃輪，「長範」輪為第一艘交付的同型船，今年底前將交付4艘，將配置在亞洲-歐洲航線，12,000 TEU型船規劃配置在亞洲-美國線，1,800 TEU及2,500 TEU型船預計配置在亞洲近洋航線。

台北港貨櫃碼頭是由國內三大知名航商，長榮、萬海及陽明所合資成立的台北港貨櫃碼頭公司投資經營。貨櫃裝卸量逐年成長，過去3年平均約160萬TEU，今年上半年的貨櫃裝卸量累計已達101萬TEU，預估全年有機會突破200萬TEU。

台北港目前已啟用四席貨櫃碼頭，泊位長度計1,377公尺，水深達16公尺，是台灣北部唯一可供多艘萬TEU級貨櫃輪同時靠泊作業的港口。