小編今天(9日)精選5件不可不知的國內外財經大事。明（111）年度中央政府總預算案將告底定。據了解，稅課收入大幅成長11.9％，估破1.8兆元，是蔡政府上任以來，稅收最豐收的一年。其中，國發基金是挹注國庫非稅課收入主力部隊之一，吃進台積電股利大補丸的國發基金，今年度繳庫盈餘170億元，創近15年新高。

【1】111年稅收估破1.8兆 歲出、歲入皆逾2.2兆創新高

蔡英文總統9日將聽取明（111）年度中央政府總預算案籌編情形，拍板國防預算，明年度中央政府總預算案將告底定。主力部隊據了解，其中稅課收入大幅成長11.9％，金額逾1兆8782億元，是蔡政府上任以來，稅收最豐收的一年。

【2】陸加徵鋼品出口稅 中鋼受惠

大陸繼取消熱軋與泛冷軋鋼品13％出口退稅後，為環保限產與抑制鋼品出口，傳出將再出絕招，擬加收鋼品出口關稅10～25％，預計最快9月底前施行，為全球鋼市投下超級震撼彈。中鋼董事長翁朝棟表示，目前除俄羅斯和越南相繼限制鋼品出口外，若大陸再增加出口關稅，勢必影響全球鋼材供需，造成市場供不應求，鋼價將是「易漲難跌」。

【3】面板三虎 上半年大賺700億

面板產業第二季處於液晶循環高點，面板雙虎單季大賺200億元，今年上半年友達、群創、彩晶三家面板廠總計大賺超過700億元，寫下歷史新高紀錄。下半年雖然電視面板需求轉弱，不過商用產品接棒，面板雙虎看好第三季面板價量平穩，營收、獲利不看淡。

【4】全球最大噸位 長榮新貨櫃船 彎靠台北港

長榮旗下首艘2.4萬TEU（20呎標準貨櫃）超大型貨櫃船-長範輪（Ever Ace）8日抵達台北港，為當前全球營運中最大型的貨櫃船之一，也是台北港首度迎接目前全球營運中最大噸位的貨櫃船。

【5】巴菲特連3季淨賣股

股神巴菲特（Warren Buffett）第二季保守操作，持續淨賣出股票並減少買回自家股票，顯示在美股創高之際找不到合適的買進標的。柏克夏海瑟威目前四大持股仍是蘋果、美國銀行、美國運通和可口可樂。