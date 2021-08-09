一名楊姓男子的友人去（2020）年9月間因為與邱姓男子發生債務糾紛，楊男為了替朋友討公道，夥同6人一起埋伏到邱男家，並強押到桃園某間透天厝不斷狂毆，導致邱男傷重不治，事後楊男等7人還將屍體丟包在楊梅天成醫院外，全案經檢方起訴。但法院審理期間，7人聲稱「深感懊悔」，但開庭時多次遲到，甚至當庭滑手機，當場惹怒法官，認定犯後態度極度不佳，因此法官依共同傷害致死罪，判7名嫌犯10年不等重刑。

根據據判決書指出，去（2020）年9月25日上午，楊男為替友人出氣，找了6個人一起前去邱男新竹家堵人，邱男當場先被鎮暴槍射擊，接著還遭棍棒毆打至斷腿，但楊男共7人還不罷休，又將他蒙面綁手，強押上車載往桃園某透天厝繼續施暴。

邱男被囚禁期間，1個小時之久遭楊男等人持水管、球棒狂毆，最後奄奄一息、重傷慘死，楊男等7人見事態不妙，於是趕緊以棉被包裹邱男屍體，並棄屍於楊梅天成醫院外。

很快的楊男等7人被警方循線逮補，法院審理後，法官認為開庭期間，7名嫌犯雖聲稱「深感懊悔」，但多人都在開庭時遲到，還有人當眾滑手機，認定被告們罔顧司法程序，未正視自己犯下的惡行。

加上因為友人債務糾紛，楊男等7人就將邱男虐殺致死，手段極為殘忍，對他人生命、身體極度不尊重，事後甚至棄遺體於醫院外，顯見惡性重大，因此最後依共同傷害致死罪，判楊男、謝男10年，其他人7年6月到7年不等徒刑。