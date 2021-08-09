前總統馬英九今又要為三中案出庭，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，這一庭是結辯，接下來就是宣判，羅稱，自己對馬的清白有100%的信心，但他為台灣的公道難過，到底是什麼樣的社會，可以扭曲是非黑白到這樣的程度。

羅智強今（9日）在臉書發文表示，馬英九又要為三中案出庭，這一庭是結辯，接下來就是宣判，但宣判的不是馬英九要不要去坐牢，而是宣判台灣還有沒有最後一丁點的是非和公道，一個台灣最清廉、正直的民選總統，何其諷刺的，馬英九卸任後最重要的工作，就是出庭、出庭、出庭。

對於被300個案子追殺的馬英九，羅智強稱，不為馬感到難過，因為自己對馬的清白有100%的信心，他是為台灣的公道難過，是什麼樣的社會，可以扭曲是非黑白到這樣的程度，而這樣的不公道，是如何在凌遲台灣。

羅智強直言，自己尊重民主社會，每個人對馬英九可以有每個人的喜好和判斷，但他無法接受，有些人竟然只因為不喜歡馬英九，就可以冷漠坐視。一個清廉的總統，被一個無恥的政黨政治追殺，甚至看著馬可能含冤入獄也無所謂，若連這一點是非正義都拋棄了，他嘆，「台灣，就是一個沒有希望的墮落地獄」。