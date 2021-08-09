台灣在5月新冠疫情大爆發後，直至今日疫情逐漸趨緩，昨(8)日的本土確診人數更是降到了5例以下，但國外疫情仍舊嚴峻，Delta變種毒株肆虐，許多民眾也相當擔心該病毒株會傳進台灣；對此，前立委孫大千指出面對變種病毒株最重要的5大重點。

孫大千今日在臉書發文表示，面對Delta變種毒株的威脅，首先要做到的是「邊境管制絕對不可以鬆懈。」他指出，南京祿口機場疫情爆發的原因，就是在於飛機的清潔人員並沒有做好充分的自我保護。台灣應該要謹記南京的教訓，全面針對入境班機的消毒和清潔制定嚴格的標準作業流程。

孫大千發文呼籲政府準備面對國外變種病毒株。(圖翻攝自孫大千臉書)

另外，孫大千認為繼續爭取疫苗的壓力將會逐漸增加，外國Delta疫情嚴峻，將會帶動國劑疫苗的搶購潮，對於目前疫苗不足的台灣恐怕是雪上加霜。

第三點則是國內醫療量能分配的問題，孫大千指出，為了避免Delta變種病毒疫情爆發後醫療量能的不足，政府應該及早考慮輕症及重症醫院的建置工作。而醫療資源也必須提早進行考慮，孫大千認為，各醫療院所的醫療器材都應該立即進行超前部署採購，以免到時措手不及。

最後第五點則是紓困振興的問題，孫大千直言，政府應該立即放棄多此一舉的振興券，立刻改為普發現金；振興券的用意是為了讓民眾出門消費，但若疫情緊張，政府不應該鼓勵民眾出門群聚、增加社交活動，在疫苗普及率根本無法達成群體免疫狀況的台灣，倘若Delta病毒不幸入侵，必然會火上加油助長疫情的擴散。

孫大千的說法引發網友討論，特別是第五點的普發現金最受到關注，紛紛贊同孫大千的說法，直呼「發錢最重要」、「發振興券根本就是站著說話不腰疼，拿到券多麻煩他們真的知道嗎」、「綠粉會跟你講，振興券不爽不要領啦」、「民進黨政府根本就沒有認真在準備面對國外疫情」。