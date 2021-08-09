圖為政府採購的10萬劑莫德納疫苗。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

自購10萬劑莫德納今到貨！ 陳時中坦言「分配還沒定案」：這量確實不多

台灣第五批採購的9.96萬劑莫德納疫苗於昨(8日)抵台，指揮官陳時中表示，因為疫苗很少，這次到近10萬劑，如何分配，要看看哪裡發揮效果跟需要，需要有一點討論。關於疫苗數量問題，藥師林士峰昨晚在臉書提及，這兩週只看到政府成為體育轉播員，台灣有史以來最佳的奧運成績固然重要，「但是當您用極大的聲量關注，卻忽視了國內現在各式各樣的問題，淹水、路坑、疫苗不足，這樣的政府未免也太好當了」。

林士峰指出，政府應該說清楚這次還會有多少人再接種第一劑，以及政府即將開放的混打莫德納預計開放多少人，要不然將會發生，已經接種了一劑莫德納的國民，沒有第二劑可以接種，又不能混打其他疫苗，將成為疫苗孤兒，無法獲得達成完整接種疫苗的保護力。

不過，林士峰說，但若繼續目前政府無法確實掌握到貨的情況下，會有更多的疫苗荒將發生，像是同一款疫苗，剩下的劑數要留給已經接種一劑的人，還是要繼續給沒接種過的人施打，政府都有義務要跟人民說清楚。他說，政府如果選前者，就要告知還沒打到的人選其他疫苗，不要再等莫德納了；選後者，就要告知未來大家第二劑要怎麼安排，一定是要有計劃，不是時到時擔當，無米才煮番薯湯。

另外，林士峰提及，「這兩週我們只看到政府成為體育轉播員，從總統、行政院長、地方政府都在瘋奧運，對我們來說，現在最重要的到底什麼？政府是不是搞錯了該做的正事是什麼？四年一度的奧運活動，台灣有史以來最佳的成績固然重要，但是當您用極大的聲量關注，卻忽視了國內現在各式各樣的問題，淹水、路坑、疫苗不足，這樣的政府未免也太好當了。」