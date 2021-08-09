自從華為在2019年被列入實體清單後，許多美國企業被迫暫停與華為的業務往來，導致華為的營運狀況受到嚴重打擊，日前再傳出，由於英特爾提供華為的晶片供應許可令到期，華為預計出售x86伺服器業務，將損失高達39億美元（約新台幣1092億）的收入。

綜合陸媒報導，華為的x86伺服器業務大量使用英特爾的晶片，因此當華為被列入實體清單後，晶片供應受到嚴重衝擊，近期再傳出由於英特爾提供晶片的許可令到期，讓華為決定脫手相關業務，傳出將由地方國資委接手。

實體清單讓華為無法順利與美國企業合作，2020年美國再次升級對華為的限制，無論是否為美國企業，只要在產品中使用美國技術，向華為出口時都需要許可證，導致台積電、中芯國際等晶圓代工廠將無法提供華為晶片。

去年9月英特爾與超微（AMD）雖取得許可，但華為的伺服器業務收入，已經比2018年重挫30%，此次則是傳出英特爾的許可令已經到期，造成華為的相關業務再受衝擊。

報導指出，若華為決定脫手x86伺服器業務將損失約39億美元的收入，但華為並未放棄所有伺服器業務，自行研發的ARM架構伺服器處理器「鯤鵬」將會保留，並成為未來核心業務。

針對有意出售x86伺服器業務的消息，英特爾與華為官方尚未有正式回應。