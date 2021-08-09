2020東京奧運因為後延後1年，距離下屆2024巴黎奧運只剩3年，東奧為了疫情做出最大妥協，放棄了全部的現場觀眾，這其實有違奧運精神（奧運一定要有觀眾），但也是迫不得已。儘管難以預測3年後的全球疫情，接棒的巴黎奧運組委會摩拳擦掌，計畫要在屆時的開幕式來一場數十萬人的超級大群聚！

《法新社》報導，巴黎奧運組委會主席埃斯坦蓋(Tony Estanguet)計畫開幕典禮將採用戶外開放式，各國代表團將會乘船藉由塞納河穿越巴黎市中心，沿路經過有名的地標艾菲爾鐵塔、巴黎聖母院、羅浮宮，河岸旁開放民眾夾道歡迎，類似一場盛大的慶典遊行，外界估計可達30萬人。

相較於東京奧運限制在單一體育館、穿插播放影片服務電視轉播的方式，巴黎奧運的開幕計畫在多個區域交替呈現典禮的節目。埃斯坦蓋表示，巴黎整個城市就是一大賣點，以城市為背景可以帶來比體育館更寬闊的視野，誰不想趁這個時候多看兩眼花都巴黎的名勝呢。

如此開幕儀式等於是完全開放給大眾參加，埃斯坦蓋還有更多構想，像是開放選手用的馬拉松賽道給業餘跑者體驗，或是把一些較小的戶外賽事（例如3對3籃球、霹靂舞、滑板）直接安排在開放的公眾場所，盡可能群聚愈多人愈好。總之目前這些「報復性群聚」的點子還需要組委會更多研議，前提是疫情最終獲得控制，否則一切都是空談。