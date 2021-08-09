慘遭新冠Delta變異病毒盯上的東南亞，因接種率無法大幅提升，疫情之嚴重現已成全球熱點，該區金融市場當然也無法倖免慘遭一併修理。

東南亞目前疫歿者數量大增，導致該地股市重挫，過去一個月來說，以菲律賓與越南最具代表性。水果罐頭商菲律賓Del Monte上周本來要IPO（股票初次公開發行），但因疫情影響而延遲。由於市場上下波動太大，也讓這樁高達800億美元的IPO不知何時才能再舉行。

同時，東南亞貨幣也走貶，以泰銖來說，目前就在2018年以來最低水位。

東南亞疫情嚴峻，說穿了就是當地疫苗覆蓋率太低所致。根據世界衛生組織（WHO）調查，新加坡完全接種者不用說有63％，甚至比58％的英國與美國、歐盟大約5成還要高。但大馬僅23%，菲律賓與印尼約8%，泰國6%，最慘的是越南還不到1%。

現實來說，東南亞就是沒新冠疫苗可打，該地最大經濟體印尼，日前也宣布放棄在限期內達到群體免疫的目標。三星資產管理認為，東協（Asean）市場正在潰堤，因為不知何時能達到群體免疫約7成接種率。因為唯有提升覆蓋率，才能重返全球景氣復甦隊伍中。

先從股市來看，跟歐美相比亞股表現疲弱，其中東協各國更是糟糕。以MSCI在全球各地指數來比較，東盟指數2021年迄今已跌逾5%，而亞太指數小漲約0.2%，全球世界指數則大漲13%。

百達資產管理認為，東南亞地區GDP（經濟成長率）可能還會出現負成長，新興市場中的泰國、菲律賓、馬來西亞與新加坡都已列入觀察名單中。以新加坡來說，因為目前疫苗接種率比歐美還要高，2021年迄今當地股市已漲12%。

債市方面，泰國、菲律賓和馬來西亞所發行的的公債，全都受到疫情影響，自6月底以來，以美元計價的報酬率就減少1%。市場也正擔心，這幾個東南亞政府會被迫舉債更多，因要砸更多的錢給自己國內企業與民眾，好對抗病毒所造成的傷害。

不過，印尼7月卻下修2021年公債發行目標，在美國公債殖利率下滑之際，印尼此舉讓其報酬更具吸引力，因自6月30日以來已漲逾3%。

第3季迄今，東南亞兌美元的匯率以印尼最強升值約1%，至於馬幣令吉與菲國比索，則分別貶近2%與3%。至於重貶差不多4％的泰銖，則是全球表現最差的貨幣之一。匯豐控股指出，由於弱勢貨幣對出口有利，因此這些東協國家匯市預估還會續貶。

同時，RBC資本的看法是，投資人在東南亞匯價走貶時介入機率很大。因此，印尼盾14,550與大馬令吉4.3的價位，應是獲利了結美元好時機。

東南亞股匯市以及政府公債看起來都不怎麼樣，不過，公司債卻不一樣。因為，投資評比較高還有政府涉入色彩重，所以相對抗跌。同時，與債台高築的中國大陸相比，整體亞洲區公司債報酬，已躍身至3年新高。

不過，美國投資公司普信集團認為，中國大陸近日連連整頓下，東協固定式收益商品似乎有更多元化優勢。雖然當地新變種病毒株威力未減，加上疫苗接種率遲未大幅成長，但還是樂觀看待東協金融商品投報率。