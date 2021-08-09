川湖(2059)上半年每股盈餘為8.58元，受惠於伺服器及廚具終端客戶需求暢旺，川湖7月合併營收達5.544億元，創下單月歷史新高，隨著新產品導入，川湖表示，今年下半年營收及獲利將比上半年好。

雖然受到全球新冠疫情及新臺幣升值與材料連續上漲，Intel Whitley滲透率提升帶動伺服器導軌出貨攀高，且高階廚具導軌需求強勁，川湖上半年業績表現亮眼，今年第2季合併營收14.9億元，年成長26.44%，營業毛利為7.78億元，創下單季歷史新高，單季毛利率52.25%，營業淨利為6.26億元，亦是單季歷史新高，單季營業淨利率為42.07%，稅後盈餘為3.848億元，單季每股盈餘為4.03元；累計上半年營業收入27.668億元，年成長18.26%，營業毛利為14.3億元，合併毛利率為51.25%，營業利益為11.2億元，營業利益率40.6%，稅後盈餘8.18億元，每股盈餘為8.58元，其中匯損約1.415億元，影響每股盈餘約1.49元。

川湖7月合併營收達5.544億元，年成長33.28%，創下單月歷史新高；累計前7月合併營收為33.21億元，年成長20.53%。

為因應高階廚具市場需求，川湖子公司川益科技啟動擴廠計畫，川益科技二廠廠地面積約1.7萬坪，連同一廠共3.4萬坪，預計將投入約20億元，新廠將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，建構一套完整的智慧化生產基地。

川湖表示，川益二期新建廠房計畫目前進度準時，預計明年第2季投產，二廠完工後將投入高品質高階廚具導軌與伺服器導軌的全自動化生產製造，投產後產能將會有一定的經濟規模效益，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的動能。

展望第3季，川湖表示，上半年不利因素已經慢慢淡化，隨著新產品導入，無論是廚具導軌或伺服器導軌，今年下半年營收及獲利比上半年更穩定成長。