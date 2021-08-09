(09:30更新)美股上周五(6日)道瓊、標普500指數再創新高，但以科技股為主的那斯達克指數則下跌，台積電開低走低，一度報583元，跌逾1%，聯發科、台達電、矽力-KY也跌逾2%，電子權值股走弱，航運族群再次擔綱撐盤，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都漲逾3%，長榮航、華航則亮燈漲停，鋼鐵族群也守在平盤之上，大盤開低走低，17500點、17400點關卡接連失守，指數一度跌逾170點，來到17350點。

美股上周五(6日)漲跌互見，道瓊、標普500指數再創新高，台股今(9日)開盤下跌21.27點，以17505.01點開出，台積電開盤小跌1元開出，但股價持續往下，聯電跌逾1%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都開高，航空股開高走高，指數開低走低，一度跌破17500點，來到17422點，跌逾百點。

美國7月新增非農就業數據優於預期，周五美股漲跌互見，道瓊工業指數終場上漲144.26點，漲幅0.41%，收在35208.51點，創下歷史新高；標準普爾500指數上漲7.42點，漲幅0.17%，收在4436.52點，同樣創新高紀錄；以科技股為主的那斯達克指數則下跌59.36點，跌幅0.40%，收在14835.76點；費城半導體指數收在3412.05點，下跌12.41點，跌幅0.36%。台積電ADR下跌0.85%，聯電ADR也下跌1.90%。

台股6日開低走低，航運股回神，但台積電、聯電、聯發科等電子權值股走弱，終場收在17526.28點，下跌76.84點，成交值3977億元，三大法人同步賣超，其中以外資及陸資賣超85.31億元最多，其次是自營商賣超26.6億元，投信賣超9.87億元，合計賣超121.78億元。

法人表示，台股接下來進入7月營收與半年報公布的尾聲，加上MSCI即將宣布調整權重，指數將進行高檔整理，有拉回的可能，類股輪動快速，將是個股表現格局，選股重於選市。