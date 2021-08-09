【愛傳媒蔡詩萍專欄】讀《錢復回憶錄》，我越發感嘆國際政治自有它循環往復的規律，只是，期間長短而已。

2020年8月31日，美國在台協會，解密了1982年美國總統要與中國發表「817公報」之際，為了安撫台灣的反彈與不安，於是，雷根給了台灣「六項保證」，但美方「期盼我方能切實保密，毋使媒體獲悉。」而美方則在同時也告知了中共這立場。

這個美台之間的高層秘密，守了將近四十年，才因為川普政府與中國的交惡，而頻頻出手打「台灣牌」，而由美方主動解密。

《錢復回憶錄》記載，雷根的「六項保證」，是1982年7月14日，美國在台協會李傑明處長，要錢復安排見蔣經國，傳遞了美國對台軍售，以及，「六項保證」和《817公報》的大致信息。

一個月後，《817公報》的中美聯合聲明，則見諸了媒體。

《817公報》的內容，主要重申一個中國觀念，中共要致力於台灣問題的和平解決，在這前提下，美國表達不尋求執行長期對台軍售的政策，且對台軍售在質量方面，均不超過最近數年的水質，並逐漸降低，在一段時期後，導致最終的解決。

很顯然，川普政府解密雷根的「六項保證」，意在提醒中國，你武力威脅了台灣，就違反《817公報》，我就要依照「六項保證」繼續賣武器給台灣！

但當時的《817公報》，對台灣的打擊很大。

尤其，雷根被視為對台友好，他擊敗卡特的連任，台灣高層寄望殷切，卻沒想到，竟換來了《817公報》？！國民黨政府震驚程度，可以想見！

不過，對錢復個人而言，卻又是他外交生涯的轉捩點：蔣經國有感於對美工作的嚴峻，必須派一位他相信的幹練之士去，他挑了錢復！

我不確定錢復個人有沒有感覺到，但我們若仔細比對在他之前的駐美大使，可以很明確的說，錢復是新生代了。

之前大老級人物，自此或許仍掌握外交事務的聲量好一陣子，但對美事務上，錢復代表的務實，專業，已浮上了檯面，粉墨登場了。

錢復於2005年，完成回憶錄前兩卷，提到《817公報》前後的美台交涉，他一定沒料到，竟然在十五年後，會在台灣自己的國家裡，聽到美國在台協會主動的解密，讓他昔日親自帶著李潔明去蔣經國官邸，處理這段美台交涉的秘辛，公諸於世。他心頭鐵定百感交集吧！

當年，中美初建交，美國對中國期待甚多，外交上，希望聯中以制蘇；經貿上，希望擴大貿易市場；但，中共豈是捭闔縱橫的生手？當然趁勢追擊，導致雷根上台之後，並無法貫徹他之前友台、親台的主張。但雷根也不會完全沒有作為，他採取「陽奉陰違」的戰術，《817公報》明著對中國表態，「六項保證」則私下對台灣承諾，錢復當時是外交部政務次長，經手這整個過程，他的回憶錄提供了非常貼近的觀察。

如今我們對照林孝廷依據《蔣經國日記》所撰寫的《蔣經國的台灣時代》，可以看到美台斷交前後，蔣經國的焦慮，以及，他比蔣宋美齡更為務實的現實主義傾向。

特別是，當《台灣關係法》出爐，蔣經國反應出奇之平淡，或許他也知道，從退出聯合國到中美建交，中共政權已經全面取得「全中國」的法統地位，他領導的中華民國政府，也只能在形勢比人強的委屈下，固守《台灣關係法》所能給予的，保衛台灣的空間。

這個務實考慮，不但在外交，也在內政上，啟動了蔣經國晚年的諸多佈局。

但，錢復處理完《817公報》事件後，是要去美國履新了，這是他當上外交官，第一次派駐國外，卻是台灣最重要的一個外交戰場！

作者為知名作家

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