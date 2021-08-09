賈靜雯和修杰楷結婚後，育有兩個寶貝女兒咘咘和波妞，另外還有和前夫孫志浩生的大女兒梧桐妹，一家五口幸福和樂，8日是父親節，她也在社群PO文慶祝，並曬出四美環抱溫馨照，讓網友都直呼太甜蜜，而網友也發現梧桐妹和媽媽越來越像，乍看下認不出誰是誰，引起熱議。

賈靜雯在社群PO文，「修先生 你看看～你這年紀有老有小環繞身邊，有健康、有平安，有喜有怒，有笑有悲，這就是最平凡的幸福啦」，並表示父親節送他最好的禮物「就是～四美環抱照啦」。

照片中可看到修杰楷被咘咘、波妞、梧桐妹和賈靜雯環繞，一家開心對鏡頭甜笑，畫面溫馨又可愛，網友大讚修杰楷住女生宿舍太幸福，「修爸真幸福，大小美女圍繞」、「模範家庭」、「以為修哥有4個女兒」。

而網友也發現梧桐妹和媽媽賈靜雯越來越像，「跟媽媽越來越像，我竟然找了一下」、「乍看之下以為有兩個靜雯姐姐」、「第一張照片把梧桐妹看成賈靜雯了」，母女高顏值也驚豔不少人。

賈靜雯和修杰楷婚後恩愛如昔，之前她透露健身完決定騎UBike回家，打電話跟修杰楷報備一聲，沒想到他聽了只溫柔說：「妳長大了」，讓賈靜雯笑稱：「這什麼對話」，可短短一句話已讓眾人融化，紛紛留言「修先生把妳也當成女兒在疼愛啊」、「好寵溺的對話～寵妻魔人修先生」。