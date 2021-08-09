富國銀行證券宏觀策略主管舒馬克（Michael Schumacher）表示，最新公布的7月非農就業報告，可能不會一夕顛覆聯準會的寬鬆貨幣政策。

舒馬克表示，現在就認為7月強勁的就業數據會讓聯準會距離縮減每月購債規模更進一步，仍為時過早。

美國勞工部上周五公布，7月非農就業人口經季調後增加94.3萬人，遠超出市場預估的84.5萬人，並創下去年8月以來的新高記錄。此外，6月非農就業人口亦上修至增加93.8萬人。7月失業率大跌0.5個百分點，至5.4%，優於市場預估的5.7%。

舒馬克在接受媒體訪問時表示：「這份報告是很強勁，但並不是非常驚人。如果之後還有另一個強勁的就業數據，就可以想像聯準會可能以非常慎謹的方式開始談論縮減規模。我們10月再說吧」。

根據舒馬克的預測情景，聯準會最快可能在今年11月開始縮表，此舉可能給美國10年期指標公債殖利率帶來上漲壓力。

舒馬克的預測亦存在一個無法預測的變數，即Delta新冠變種病毒的感染病例，確診數飆升可能給債息帶來下行壓力。他表示，這是一個未知數，即Delta變種病毒疫情的嚴重程度，以及政府對此的反應有多積極。

舒馬克懷疑政府會實施大規模封鎖，但他警告，新的行動限制將損害經濟活動。

整體而言，他擔心影響債市的是比預期更為頑固的通膨，這可能觸發債息大幅上揚。

他表示：「問題是沒有人真正應對過一場大流行病，這是百年一遇的事，因此，任何人滿懷信心地說通膨將大幅上升和下降，並在『4個月或6個月後回復正常」或類似的事，這對我們來說似乎有點愚蠢」。

上周五，美國10年期公債殖利率收在1.30%，周線上漲5%，今年以來已經上漲42%。舒馬克預期10年期債息今年底將升至1.60%～1.90%，低於他6月份提出的預測。