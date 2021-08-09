4月下旬開始，大陸開放台商、台幹免費接種新冠疫苗。東莞台商陳老闆表示，前2個月大家搶著打，想說回台沒得打，台灣疫情又剛爆發，「這邊打一打，返台會比較安心！」5月台灣疫情爆發且缺疫苗下，也有不少台灣人特地到大陸接種。據大陸國台辦統計，截至7月15日，在大陸打新冠疫苗的台灣民眾達12.5萬人，接種劑次超過21萬劑。

據國台辦此前公布數據，5月底在大陸施打疫苗的台灣民眾人數就達6.2萬，6月底達9.9萬人，也就是6月約增加3.7萬人施打，7月上半月再增加約2.6萬人施打，可見目前台灣民眾在大陸施打疫苗的熱度未減。

陳老闆說，他們公司的台幹都已完成接種兩劑疫苗了，以東莞來說，拿台胞證的台灣民眾都是透過省台辦安排，必須要提前報名，在特定時段到指定醫院施打，很多台幹的第2劑是在6月完成的。

據他所知，之前60歲以上的台胞還不能接種疫苗，但7月開始就可以施打，因此7月開始又有更多台灣民眾在大陸接種疫苗。尤其沿海一帶省市開放台胞施打的政策更迅速，一些內陸地方就比較慢一點，因此他預計，台灣民眾在大陸施打疫苗的熱況還會持續一段時間。

一位台灣大型科技集團派駐大陸的高階台幹則表示，大陸台商、台幹幾乎都打完科興或國藥新冠疫苗，且公司是「半強迫」的組織員工集體施打，而有些在近期已返台的台幹則剛好遇上台灣也開始加速施打疫苗，能夠在台灣施打到的就會盡量在台施打。

至於疫苗護照或兩岸疫苗泡泡議題，上海台協幹部表示，也只能期待台灣施打疫苗的速度能夠加快，兩岸疫苗泡泡才會有基礎。目前看來，之前對於已打疫苗者今年下半年往返兩岸能夠縮短隔離期的期盼已不敢奢想，只能期待明年是否會有實現的機會。

此前，也有不少台灣民眾選擇到大陸打疫苗，尤其是有家人在大陸工作或生活的民眾。國台辦曾表示，台灣民眾可在嚴格執行入境防疫規定下，按有關政策在大陸接種疫苗。

實際上，目前兩岸通航的大陸城市只有北京、上海、廈門、成都，有些人會經由澳門轉進大陸，按目前各地防疫嚴格程度，建議有意到大陸施打疫苗的台灣民眾選擇上海或廈門入境，目前兩地都採「14＋7」防疫政策，北京、澳門則採「21＋7」措施，還要留意的是，必須先完成隔離措施後，才能安排施打疫苗。

隨著台灣疫情爆發，不少台幹原打算年中返台計畫紛紛往後延，有些人計畫8、9月中秋節前後返台，不過如果屆時台灣防疫警戒又升級，台幹們返台計畫恐將延到春節過年。現在他們期盼的反而是台灣疫苗接種率快點拉升，為兩岸早日實現疫苗泡泡奠下基礎。