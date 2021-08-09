美國官員日前曾表示，接種第3劑新冠疫苗後的副作用風險可能更大，不過以色列的真實世界數據發現，民眾施打第3劑輝瑞/BNT疫苗後，副作用和第2劑相似、甚至更少，最多人反應的症狀是注射部位痠痛。

以色列已開始讓民眾接種第3劑疫苗。

綜合路透社、《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報導，以色列已於日前讓60歲以上民眾接種第3劑BNT疫苗，以因應更具傳染力的Delta變種病毒傳播。

以色列最大醫療提供商「克拉利特」（Clalit）昨（8）日公布第3劑疫苗副作用的初步報告，其中提到至今已經有超過24萬人接種第3劑疫苗，根據7月30日至8月1日期間4500名以色列民眾接種追加疫苗後的問卷調查，88%表示接種後數日內的感覺和接種第2劑的感覺「相似或更好」。

31%反應有出現一些副作用，最常見的副作用是注射處痠痛，達24%，6%表示注射部位周圍腫脹，1%反應腋下腫脹。

9%反應感到疲勞，6.1%感覺不太舒服，4.3%感到頭痛，4.3%有肌肉痠痛，2.1%有關節疼痛，1.4%出現發燒，0.7%有嘔吐或腹瀉，0.1%起疹子。

另外有0.4%表示呼吸困難，0.3%反應心率不整或胸痛，整體來看有1%因為副作用尋求醫療協助。

克拉利特主管巴雷克（Ran Balicer）表示，雖然這份調查還只是「初步」結果，不過確實可以和第2劑副作用作比較，結果顯示多數人的副作用反應和第2劑「相近」，「或是更少。」

他說儘管目前還缺乏對第3劑疫苗的有效性及安全性進行長期研究，不過調查顯示現在對60歲以上長者接種疫苗是有好處的。