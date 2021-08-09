截至7月中旬，在大陸接種新冠疫苗的台灣民眾已超過12.5萬人、21萬劑次，目前大陸已批准5款國產新冠疫苗，多數台商、台幹選擇施打的是被列入世衛組織（WHO）緊急使用清單的2款大陸國產新冠病毒滅活疫苗（國藥及科興），除了考量安全性、有效性和品質經過WHO驗證外，也是考量未來國際疫苗護照認可範圍。

東莞台商陳老闆說，他已經在大陸施打完兩劑疫苗，先打國藥、再打科興。「基本上，在大陸施打疫苗雖說可自選品牌，但通常都是依照現場疫苗情況而定，真正自選機會不大。」

目前大陸提供的新冠病毒疫苗主要有三大類：滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗。按照施打劑次又可分為1針、2針以及3針的疫苗。其中，康希諾腺病毒載體疫苗只需接種1針，為單針接種疫苗；國藥集團以及科興生物3款滅活疫苗都需要接種2次，為雙針接種疫苗；智飛生物重組蛋白疫苗則需要接種3針。

值得注意的是，近期「國藥中生北京所新冠病毒滅活疫苗」和「科興中維新冠病毒滅活疫苗」已獲批在3至17歲人群中緊急使用。

至於一度引發台灣高度爭議的「復必泰」目前還沒獲得大陸核准。不過復星醫藥近期表示，大陸國家藥監局對mRNA新冠疫苗「復必泰」的審定工作已基本完成，專家評審已通過，目前正加緊進行行政審批階段，有機會很快成為大陸國內首個mRNA新冠疫苗。

大陸疾控專家建議民眾用同一個疫苗產品完成接種，接種過1劑滅活疫苗者，建議繼續使用滅活疫苗完成全程接種；接種完2劑滅活疫苗者，暫不建議使用腺病毒載體疫苗進行加強。

此外，據陸媒報導，有知情人士表示，大陸國家有關部門已有將「復必泰」作為接種滅活疫苗人群後續加強針的計畫，這一部分很可能會是免費接種。關於疫苗混打，大陸也還在研究之中，WHO不建議混打，香港大學研究科興和「復必泰」混打，據說效果樂觀。