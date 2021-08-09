巨路公布半年報數字，上半年營收為29.79億元，較去年同期成長3.1％，毛利率為34.4％，亦較去年同期改善。在獲利部分，上半年稅後淨利達4.23億元，較去年穩定成長22.0％，上半年EPS為3.96元。

巨路表示，由於台灣半導體和電廠客戶展開各項新建廠及系統升級專案，使公司得以於第二季認列工程款，對營收及獲利均有挹注。公司指出，由於半導體及天然氣產業展望頗為正面，公司下半年營運可望維持穩定增長趨勢。