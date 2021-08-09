巨路上半年EPS 3.96元 年增22％ 09:202021/08/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巨路公布半年報數字，上半年營收為29.79億元，較去年同期成長3.1％，毛利率為34.4％，亦較去年同期改善。在獲利部分，上半年稅後淨利達4.23億元，較去年穩定成長22.0％，上半年EPS為3.96元。 巨路表示，由於台灣半導體和電廠客戶展開各項新建廠及系統升級專案，使公司得以於第二季認列工程款，對營收及獲利均有挹注。公司指出，由於半導體及天然氣產業展望頗為正面，公司下半年營運可望維持穩定增長趨勢。 杏一上半年EPS1.74元 前7月營收年增12.22％ 《興櫃股》圓點奈米H1獲利大增3.8倍 EPS17.06元 #系統 #巨路 #數字 #EPS #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸7月CPI年增1％漲幅回落 未來預計保持溫和上升 12:272021/08/09 兩岸 《其他股》精剛上半年EPS0.09元 展望穩健樂觀 11:442021/08/09 財經 《半導體》廣穎H1獲利年增91％ 每股賺0.32元 12:182021/08/09 財經 大陸7月CPI較去年同期上漲1％ 豬肉價格降43.5％ 12:502021/08/09 兩岸 《資訊服務》傳奇7月每股稅前盈餘0.29元 08:202021/08/09 財經 南二都人口倒退嚕 啟動催生方案 04:102021/08/09 地方新聞 《半導體》十銓：市場短期調節 9月新品上市挹注業績 14:512021/08/09 財經 《半導體》合晶H1獲利年增逾5成 H2會更好 11:272021/08/09 財經 《電腦設備》勁豐填息逾6成 H1每股賺1.9元 11:102021/08/09 財經 通路公布2021上半年手機降價Top 10 趁便宜入手就選它 11:162021/08/09 科技 《電子通路》利機Q2每股賺1.42元 創歷史次高 10:362021/08/09 財經 財經熱門新聞 台股盤中大跌176點因這市場傳聞？鄉民：沒量換股市玩完了 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 航運、IC、面板拐點到了 買低不追高 - 財經 蘇揆續推5倍券 遭批整人券 - 財經焦點 - 中國時報 1分鐘讀財經》明年稅收大豐收 這檔股票股利成主力部隊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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