根據統計，目前台股整體上市櫃企業公布的股利總金額超過新臺幣1.5兆元，台股股利率今年可望從去年的2.84％回升向上到3.39％，隨著全球景氣復甦，企業獲利成長加速，明年股利率還有望進一步向上。現階段有餘裕配發高股息的公司被視為此波經濟轉強的受惠族群，受到投資人青睞。

高股息主題一向受到台灣投資人喜愛，不過今年市場高檔震盪，高息低波的策略表現更為勝出，元大高息低波ETF今年來含息報酬率達到27％，遙遙領先其他高股息ETF，淨值已經連續兩日創新高來到44.85元，是唯一領先大盤創新高的高股息ETF。

隨元大台灣高息低波ETF淨值穩健成長，其每受益權單位配息金額也連3年成長，從1.55元、1.60增長至1.70元，配息率在4.8％~5.2％之間。此外，近期7月份的市場修正為例，波段跌幅僅有1.29％，明顯低於加權指數的5.33％，達到高息、低波的產品初衷。元大高息低波ETF成立於2017/9/19，成立即將屆滿四周年，成立以來報酬率逼近五成，平均每年報酬率超過12％，投資人除了領息穩定外，價差也賺不少。

觀察00713的成分股中小型股比例較高，適合想要有高股息及資產穩健成長的投資人，或者與純市值型的國民ETF-元大台灣50ETF(0050)搭配，進一步分散投資組合。