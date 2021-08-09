名模隋棠2015年與老公Tony結婚，陸續生下大兒子Max、女兒Lucy，以及小兒子Olie，幸福組成一家五口，而昨（8日）是一年一度的父親節，隋棠則在臉書宣布，家中添新成員：退役導盲犬Ruby，隋棠也發文祝賀老公Tony「晉升四寶爸」。

隋棠選在一年一度的父親節曬出家庭合照，並報喜：「Hi Ruby！防疫期間我們意外的迎來了我們的防疫寶寶-一隻退役導盲犬Ruby」，照片中，老公Tony兩手牽著孩子、女兒手中則牽著毛孩子，而回到家中，Tony、三個孩子和毛孩子更是玩得不亦樂乎，畫面相當溫馨、有愛。

隋棠臉書全文。（圖／取材自隋棠 Sonia Sui臉書）

隨著毛孩子的加入，讓隋棠直呼：「讓本來就夠忙碌的生活，簡直已分不清楚是窒息式幸福感，還是幸福式窒息感」，同時，隋棠也不忘向老公喊話：「祝晉升四寶爸的Tony哥，還有全天下的爸爸，父親節快樂喔！」

隋棠領養退役導盲犬，吸引網大讚她很有愛「謝謝棠棠給牠一個溫暖幸福的家」、「有狗狗陪伴長大的童年很幸福」、「領養退役導盲犬，好棒喔，充滿幸福感」。

其實，隋棠相當喜愛毛孩子，長期關注動保議題的她，過去就曾積極為動物發聲、上街頭聲援，並推出紀錄片《十二夜》，且隋棠去年出席活動時，就表示希望讓小動物進入小孩的生活中，因此正計畫擔任導盲犬寄養家庭，如今隋棠領養退役導盲犬，人美心美獲得外界狂讚。