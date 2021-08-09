大陸在今年東奧桌球項目表現卓越，一口氣奪下4金3銀共7面獎牌，前桌球「全滿貫」女將也是福原愛閨密王楠看了非常高興，將與房地產大亨老公郭斌一起送房給為國爭光的選手，粗估總價值高達3500萬元人民幣（約新台幣1億5018萬）。

郭斌2日在微博發文透露，問了老婆該獎勵哪種戶型的房子給自家奧運選手？王楠霸氣的回：「一人一套合院」，郭斌大讚妻子到現在都是桌球人，立刻答應這個大方的獎勵。根據陸媒《中國證券報》報導，郭斌提到的合院是夫妻倆與房產集團合作開發的某種戶型，網友猜測可能是雅居樂威海冠軍體育小鎮，從該官網資料顯示，合院是獨棟雙層別墅，三房兩廳三間浴室，還有地下車庫和花園，一戶型至少500萬人民幣（約新台幣2145萬），符合資格的選手有馬龍、陳夢、樊振東、孫穎莎、許昕、劉詩雯及王曼昱，代表最少會送出7棟房子，合計約3500萬元人民幣（約新台幣1億5018萬），可說是相當貴重的大禮。

郭斌同意老婆王楠提議送大陸桌球選手房子的獎勵。（圖／微博@親見郭斌）

許昕、劉詩雯雖不敵日本隊摘銀，一樣能得到前輩王楠的房產賀禮。（圖／達志）

42歲王楠曾是大陸桌球一姐，23年職涯中共獲得24個世界冠軍，其中4個還是最高殿堂奧運，是目前成績最優異的大陸選手。她打完北京奧運後退役，同年嫁給富商丈夫郭斌，福原愛還當了伴娘，足可見兩人的關係情同姐妹。成為人妻後，王楠跟隨丈夫的腳步跨足商界，夫妻倆的事業涉及房地產、體育、服裝、酒店、教育、文化傳媒等行業。