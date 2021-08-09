國民黨前主席朱立倫欲角逐下任黨主席，他今天在臉書提出三項改革方案，除了成立駐美辦公室籌備處改善國民黨對美關係外，他再提三項政見，包括成立民調中心、黨線上組織化、培訓青年儲備主管MA；他也預告未來還會逐步預告改革方案。

朱立倫認為，「決策」不能外包，一定要收回來自己做。因此他上任後要重新建立國民黨的民調中心，不只針對政黨支持度做調查，也要針對各種社會民眾關心的問題做長期的民調。當重大的時事議題發生時，也要密切掌握民心的動向，提出適切的應對方向。

朱立倫指出，現代化的民調更要帶入「大數據」的思維，不只是分析海量「資料」，而是要從中找出特定模式與值得運用的「資訊」，協助我們做出更細膩的政治決策與公共政策。

朱立倫也打算透過建立綿密的LINE組織，與明確各類型工作小組的任務，運用社群軟體、媒體讓國民黨現代化、扁平化、直接化。黨用LINE組織化非常務實，具體可行，且至少還可以打擊1450假消息、傳遞正確資訊、提高成員向心力。

朱立倫認為，黨的組織沒有錯，錯的是缺乏組織再造與更新，如果從企業思維來看，國民黨需要的是重新設計規畫各種作業流程，讓國民黨的服務、問政、監督跟得上時代。

此外，朱立倫認為應該培訓「青年儲備主管MA」，國民黨過去一直都有在培育青年，「但我們也必須承認，包括我自己在內，現在的國民黨對於青年的培訓，跟經國先生當年所做的比起來，仍是遠遠、遠遠的不足。」

朱立倫希望能用企業培養「儲備幹部」的概念，運用在國民黨裡面。讓社會上各式各樣的年輕人，不管是對國防、經濟、社福、環境、性別、外交、媒體、教育、資訊、設計、工程，還是對任何一塊公共事務有興趣的年輕人，都願意來國民黨。國民黨給付合理的薪資，準備專業的訓練，培訓他們通過考驗後，分發到各個合適的崗位。「國民黨必須敞開大門，擁抱每一位沒有背景的年輕人。」