據富達全球資金流向追蹤統計，新興市場國家中，台灣上周資金流入21.1億美金。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，現階段對後市中性看待。但對於近期的地緣政治，以及中國啟動新一波的產業調整，儘管目前來看台股所受影響有限，但仍須提防，持續留意外資在亞股的動向，以及觀察未來影響層面是否會進一步擴散到亞股和台股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則認為，科技類股看法正向，接下來市場聚焦的關鍵應該是在2022年具有能見度和成長性的三大族群，車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。方向上，科技方面，AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸、雲端伺服器等具有3-5年長期的結構性成長機會，也值得布局，傳產則看好隱形眼鏡、紡織衣鞋等類股。

永豐金投顧分析，8月15日將是企業財報發布表訂期限，雖然因為五月疫情可以有寬限，不過重要公司都會按時完成。根據統計，2Q台股企業獲利年成長率逾8成，預期全年企業獲利年增達到5成以上，所以台股短線雖因籌碼凌亂風險不小，但長線仍有可為。本周指數區間看17000點至17500點。

富達投信此時對全球經濟的觀點，認為全球經濟從高度成長期進入中期循環，但這階段市場投資氣氛相對樂觀的時期，此時富達相對偏好成熟市場股票、高收益債等，富達也提醒現階段市場波動可能相應增加，要特別注意下方風險保護與維持資產多樣性。