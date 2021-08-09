群聯(8299)7月合併營收為54.82億元，月增加7%、較去年同期成長42%，刷新歷史單月第三高；累計前7月營收達342.8億元，與去年同期相較成長24%，刷新歷史同期新高。

群聯與去年同期比較，7月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過82%，工控記憶體模組總出貨量成長達5%。此外，年度累計至7月的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近130%，創歷史同期新高；工規記憶體模組總出貨量年增率將近35%，年度累計記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也成長超過50%，均雙雙刷新歷史同期新高。

群聯表示，7月開始進入傳統第三季旺季，由於歐美逐漸解封，企業開始採購或升級相關的電腦設備以及伺服器系統，各種工廠與商店也開始恢復營運，預估將有助整體儲存市場需求的支撐。然而由於半導體供應鏈產能依舊緊張，在控制晶片供給有限的情況下，預計將有助於NAND儲存產品的容量推升與價格穩定。