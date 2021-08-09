美股科技股下跌，台股加權指數9日開在1750501點，呈現小跌，權王台積電（2330）開低在590元，大型電子權值股早盤走勢疲弱，壓抑加權指數跌幅擴大逾160點。

惟航空股華航（2610）、長榮航（2618）在空運運價看漲下，早盤漲幅逾7％，表現強勢，鋼鐵股亦在中鋼（2002）領漲下，整體族群逆勢抗跌。

美國7月非農業就業報告優於預期、激勵經濟重啟概念股跳高，也帶動標準普爾500指數、道瓊工業平均指數6日雙雙寫下歷史收盤新高，但公債殖利率大漲，卻令科技類股面臨壓力。

道瓊工業平均指數8月6日終場上漲0.41％（144.26點）、收35208.51點；周K線上漲0.78％。那斯達克指數下跌0.4％（59.36點）、收14835.76點；周K線上漲1.11％。費城半導體指數下跌0.36％（12.41點）、收3412.05點；周K線上漲1.65％。

元富投顧指出，全球不確定因素增加，讓台股短線拉回，現階段「業績掛帥，擇優布局」，指數短線狹幅整理機率高。

本波段引領全球股市大多頭的那指，仍是重要關鍵，以長天期角度來看，目前10日線還是守穩，重要觀察個股，以「MAGA」為主，即微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）。

美國費城半導體指數，本波再度強攻，都攸關台股和全球整體景氣榮枯。美元指數和比特幣的觀察，是國際資金的重要觀察點，過去比特幣走多頭時，代表全球投機氣氛仍高，目前持續整理，短線在40000美元附近，一旦開始走弱，要留意這些熱錢的去處。

近期亞洲股市隨港股反彈，韓股和日股紛紛出現走高格局，讓台股也彈到月線附近。台股現階段重要的護國神山，台積電是否能站穩季線關卡，將是本波觀察重心，另外貨櫃三雄的走勢，也將牽動非電子股強弱。