高雄市桃源區「明霸克露橋」遭玉穗溪溢堤沖毀，讓復興、拉芙蘭、梅山3個部落成為孤島。高雄市長陳其邁今（9）日表示，已備妥2架直升機800公斤物資，目前待命等天晴起飛送過去，至於「明霸克露橋」原本搶修時間需20天，也會加速修復速度。

高市議員李雅慧今在總質詢時關心連日大豪雨造成各地災害情形，她指出，氣象學者表示這次大雨已經是12年前莫拉克水災的降雨量一半了，但這個時間點上很遺憾看到國民黨江啟臣、朱立倫這時候不是投入救災，卻利用這樣全台淹水之苦，噴政治口水。

陳其邁答詢時指出，目前為止通往桃源區復興里中間的橋樑斷裂，早上交通部長王國材也會到現場，現在估算需要20天才能搶修完成便橋，如今交通已經中斷了，桃源三個里聯外道路中斷下，擔心萬一有急重症患者需要就醫，會比較麻煩，當地衛生所主任也隨時掌握里民的身體狀況。

陳其邁表示，今天直升機也在機場待命，2艘物資大概800公斤左右，希望天氣放晴就起飛，總體市區市容加路損、災損、樹塌等，大概有97％市容已修復。

陳其邁表示，山區在六龜道面積水、泥土狀況，感謝八軍團幫忙下大部分已清除，而甲仙到那瑪夏路斷有部分路面坍塌，公路總局也強力整修道路完畢，主要道路現在就是桃源區的橋希望從20天的修復時間再縮短，雖然有一定難度，不過我們會全力拚。

陳其邁說，今天下午行政院院長蘇貞昌也會到寶來等地視察，也會當面向蘇院長報告，希望加速道路搶通，來保障居民安全。