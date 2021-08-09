裁判比出Ｘ的手勢，宣布Tareg Hamedi失格。（美聯社資料照）

痛失金牌的Tareg Hamedi。（美聯社資料照）

被KO之後醒來的Sajad Ganjzadeh成為金牌。（美聯社資料照）

沙烏地阿拉伯猛將哈梅迪(Tareg Hamedi)不幸在東奧75公斤空手道金牌戰KO對手，因此屈居銀牌，引起網友討論。換成其他的格鬥競技，哈梅迪都是贏家，哪有人合法攻擊對手反而被判失格的？倒地失去意識的伊朗選手甘薩迪(Sajad Ganjzadeh)醒來之後發現自己拿到金牌了。

當時甘薩迪試圖出左拳攻擊哈梅迪頭部，同時哈梅迪飛起左腳反擊，踢在甘薩迪臉上，這一擊很重，將甘薩迪打倒在地。當時哈梅迪還以4比1領先，他振奮揮拳大吼，以為自己贏定了。防護員上前檢視甘薩迪的狀況之後，裁判對哈梅迪比出「X」的手勢，哈梅迪被判「反則負」，他因為這一腳而痛失金牌！

《美聯社》報導，哈梅迪賽後哭著說：「我不能接受，我想要金牌。但我滿意自己的表現，我只能同意他們的決定。」甘薩迪說：「我只記得自己比分落後，然後就在醫務室醒來，教練告訴我拿到金牌了。拿金牌當然很高興，但很遺憾是這種方式拿到。」

依照奧運空手道的規則，選手出招時必須保留力量，不允許直接KO對手。空手道只是比試武藝，不是比誰的拳腳更重。

然而這逃不過廣大網友的吐槽，為甘薩迪父子設計了模擬對白：「老爸，當年你怎麼贏到空手道金牌的？」「我用臉去擋對手的迴旋踢，一發逆轉。」有人認為哈梅迪那一腳力道沒那麼強，是甘薩迪自己往前湊才會被KO。

這豈不是告訴大家，倘若以後有人發現自己快輸了，可以趕快湊上去吃重擊尋求「逆轉勝」。再不然，空手道也該比照跆拳道戴上頭盔。總之東京奧運送別了空手道，下屆2024巴黎奧運開始將不再有空手道項目。