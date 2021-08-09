「開冷氣機的冷氣模式跟除濕模式哪個比較省電？」一名男網友表示，最近濕氣比較重，想要人不在家的時候除濕，但又擔憂因此產生高額的電費，因此上網發問，不少網友認為，「開啟冷氣就沒有所謂的省電，一般除濕機才能達到省電效果」。不過有空調業者回應，冷氣機除濕模式其實比冷氣更耗時、耗電，因此建議民眾，若真想利用冷氣達除濕效果，又想省電，還是開冷氣模式。

原PO昨（8）日於臉書社團《爆系知識家》指出，連日降雨導致家中濕氣很重，因此想要在家中沒人的時候，開啟冷氣機除濕模式，但長時間啟用，可能會產生高額的電費，好奇詢問「開冷氣機的冷氣模式跟除濕模式哪個比較省電呢？」他也透露曾上網爬文，但說法千百種，苦於找不到答案，只好上臉書社團發問。

貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論，「開『冷氣』除濕，不要開『冷氣的除濕模式』」、「何不直接使用除濕機就好呢？」、「冷氣其實是可以達到除濕的功能的，除濕強低跟設定溫度有關係，越低除濕就越好」、「冷氣都開哪有省電，用除濕機才是省電，若使用冷氣的除濕模式，只有除濕機的3分之1功效」、「開除濕比開冷氣省電，溫度也比較容易快速降低，你可以試試看」等。

據《三立新聞網》報導，3C家電達人店小二指出，過去曾經將冷氣機的冷氣、除濕模式與除濕機比較，結果冷氣模式的除濕力最好，也最強。另外，空調業者也表示，在同樣的濕度下，冷氣機除濕模式比除濕機所消耗的時間少了3分之1，但耗電卻是除濕機的2倍，而且冷氣機除濕模式又比冷氣更耗時、耗電，因此建議民眾，若想要達到室內除濕效果，又想省電的同時，可以開啟冷氣模式。