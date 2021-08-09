炎洲集團上半年財報，新洲(4306)、炎洲(3171)每股分別賺0.97元、2.62元，展望下半年，炎洲看好包材的業績表現將因後疫情時代零接觸商機而持續攀高，預料產業成長趨勢不變，新洲也預估下半年營運動能足，業績獲利有望持續攀升。

炎洲受惠第二季整體包材需求也因全球經濟活動回穩而攀升，帶動上半年合併營收85.59億元、較去年同期成長34%，第二季單季毛利率持續攀升至18%、為近年來新高，上半年營業利益亦較去年同期成長143%，加上林口土地處分利益挹注，上半年累計每股獲利2.62元已超越109年全年的1.51元。展望下半年，包材業務方面，炎洲看好包材的業績表現將因後疫情時代零接觸商機而持續攀高，預料產業成長趨勢不變，另因相中東南亞市場對PVC膠帶需求龐大，在越南著手建置的PVC膠帶產能預計下半年可投產完成貢獻獲利。

修枝剪葉進度方面，炎洲表示，過去因市場供需失調拖累炎洲營業利益的石化部門，目前已採暫時停產策略降低虧損，在積極找尋買家後，炎洲預估下半年有機會將石化部門出售認列處分損失，此舉將影響部分年度獲利，但有現金流入可優化集團財務結構。

新洲全球上半年合併營收9.07億元、稅後淨利0.6億元，累計每股獲利為0.97元。新洲全球在台灣的營運未受第二季疫情衝擊影響，持續受惠於台商資金回流在台設廠，進而激發包裝材料需求暢旺等因素，帶動上半年營收較去年同期成長27%。新洲全球表示，未來將持續規劃在中彰投、台南及高雄等地區投入新營業據點及業務人力進行積極開發，續行「擴張策略」因應此商機；在大陸區營運方面，將嘗試線上渠道開發，進而帶動新客洽詢與交易機會；在商品開發及營運管理方面，將持續投入新電子材料及環保包裝材料開發，並將強化供應鏈管理及跨足國際貿易等業務，預估下半年營運動能足，業績獲利有望持續攀升。