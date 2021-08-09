法國汽車製造商雷諾(Renault)周一與中國的吉利汽車共同宣布，將為中國和南韓市場聯合開發油電混合動力車。雷諾在去年退出中國的一家合資企業後，最新的行動顯示該公司並未放棄全球最大汽車市場。

雷諾將使用吉利最新的混合動力系統，以雷諾品牌開發中國市場；雙方並無揭露進一步的生產細節。

雷諾在今年任命蘇偉銘(Weiming Soh)為雷諾中國區執行長，而蘇此前為福斯(大眾汽車)在中國區的執行長。由於銷售成績不佳，雷諾在去年退出與東風汽車的合資企業。目前雷諾在中國和合計有三家合資企業，生產雷諾轎車和貨車。雷諾在南韓的合資企業為雷諾三星汽車。

雷諾將開發吉利的汽車技術來生產車輛。汽車製造商熱衷於生產油電混合車，以滿足全球日益升高的環保法規。油電混合車與插電式混合動力車不同，無法為車輛進行插電充電。

日本豐田汽車和本田也一直關注油電混合車的開發。而吉利和戴姆勒(Daimler)在去年曾表示，中國可能成為富豪汽車(Volvo)和賓士汽車的混合動力車的生產和出口中心。

吉利汽車表示，已經與雷諾簽署合作備忘錄，雙方將在中國與南韓市場合作。在南韓，吉利將合作雷諾三星汽車，將旗下領克品牌的油電混合車在南韓市場進行在地化。之後，雙方希望能擴大到亞洲其他地區。