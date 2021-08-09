避險情緒升溫，上周五美國原油期貨回跌1.2%；由於Delta新冠變種病毒的影響，美國平均單日新增確診數已來到近10萬人次，日本及中國部分地區也陸續恢復了封鎖措施，這也令上周整體油價累計下跌約6至7%之間，創近6個月以來單周最大跌幅。

加上受到美元上漲，打壓了以美元計價的石油價格，誘發投資人避險情緒，導致終場油價收跌；此外，美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的最新數據指出，上周石油鑽機數增加2座來到387座，鑽機數的增長有所放緩，亦可作為衡量未來產量的參考指標之一。其中美國原油跌幅1.2%，倫敦原油跌幅0.8%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.81美元，報每桶68.28美元；9月熱燃油跌0.03美元，報每加侖2.08美元；9月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖2.26美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.59美元，報每桶70.70美元。(商品行情網)