根據9日一份最新民調，日本首相菅義偉自2020年上任以來，支持率首次跌破30%以下，外界認為這是因為菅義偉罔顧大部分民意硬是要東奧復賽，以及無法有效抑制新冠病毒擴散所致。

朝日新聞(Asahi)民意調查指出，大約3分之1日本民眾不贊成才剛結束的東奧復賽，60%不希望菅義偉續任日相一職。民怨高漲下，對還想參加2021年底日本大選的菅義偉來說，目前情勢是相當不利。

這份民調中，菅義偉支持率下滑至28%，這是從2020年9月就任首相以來，不僅第一次跌破30%關卡，同時也是新低點。

同時，在受訪者中有56%表示這次東奧辦得不錯，而32%則認為奧運復賽不妥。

除了東奧，日本新冠疫苗接種率速度過慢，也被民眾所詬病。由於新變種病毒株威力兇猛，大多數日本人在奧運賽前就預估，開賽後當地染疫人數將隨著來自全球各地運動員以及相關參賽者入境而大增。果然，6日就立馬刷新紀錄，日本確診人數已正式突破百萬例。

不過，菅義偉和奧運籌組高層皆否認，日本疫情升溫與這次東奧復賽間有任何關聯性。