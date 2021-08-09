技嘉(2376)上周五驚傳遭到駭客攻擊，但公司隨即公告啟動庫藏股護盤機制，今早台股開低，但技嘉股價逆勢抗跌，上揚逾2個百分點，一度站上「百元」大關。今年4月廣達(2382)也曾傳出遭勒索軟體攻擊，廣達全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性，但並未祭出庫藏股護盤。廣達股價從3月高點102元，下滑至近期的76~77元附近。

技嘉因應駭客攻擊反應迅速，除了資安團隊與外部資安公司技術專家合作處理，評估公司生產、銷售、日常營運未受影響，隨即就公告將買回3000張庫藏股。買回期限8月9日至10月8日，買回區間為75~130元，若公司股價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行買回股份，預定買回股份占已發行股份約0.47%，買回股份所需金額上限為201.35億元。

因應近年資安事件頻傳，證交所已今年4月27日要求上市櫃企業遭資安攻擊或發生重大資通安全事件時，需發佈重訊說明。預防駭客攻擊事件在後疫情時代成為企業策略思維模式中必須納人的課題，迎接接數位轉型的同時，也必須同時跨越資安的鴻溝。

技嘉7月營收82.18億元，月減10%、年增1.5%，累計今年前7月營收達683.67億元，年增47.9%。

廣達尚未公布7月營收，公司將在本周五接受外資券商邀請說明第二季營運成果。