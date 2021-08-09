立委王婉諭 召開「台灣手語要的是復振！ 不是覆震」記者會 18:292021/08/09 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委王婉諭9日召開「台灣手語要的是復振！ 不是覆震」記者會。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委王婉諭9日召開「台灣手語要的是復振！ 不是覆震」記者會，台灣聾人聯盟理事長李鴻源呼籲政府台灣手語是獨立的語言，教材編製應該使用聾人族群使用的自然語言，才能有利於台灣手語傳承、復振及發展，符合教材編輯的目的。 台灣民俗村開發案遭疑圖利財團 王惠美反打臉議員「竹竿湊菜刀」 出戰巴黎奧運霹靂舞項目？連勝文：有中老年組就參加 #台灣 #手語 #立委王婉諭 #召開 #覆震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧國手搭經濟艙事件誰負責？行政院：短時間內會有結論 16:282021/08/08 政治 歐裔旅行車新秀 KIA Ceed Sportswagon靜態體驗 11:182021/08/09 汽車情報-汽車新聞 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五）【20】 09:392021/08/09 兩岸史話 前藍委曝防範Delta病毒5大關鍵 網：最後一點最重要！ 08:492021/08/09 政治 後勤「醫」級棒 撐國手東奧創佳績 04:102021/08/09 焦點要聞 艾成曝母護媳公開信「是妻子向丈夫撒嬌」王瞳自責講話方式要改 11:372021/08/09 娛樂 李俊緯慶生 自製台式滷肉飯 04:102021/08/08 娛樂新聞 進口疫苗官員搶翻 王淺秋怒：人民被特權逼到沒有選擇 13:462021/08/09 政治 高端速通關 救命藥卻遭卡？藍委轟政府：聽到漸凍女童的求救聲嗎 10:472021/08/09 政治 海納百川》體育，有勝負以外的價值（練鴻慶） 17:522021/08/09 海納百川 宇峻奧汀董事長兼總經理 蟄伏十年轉型成功 劉信把遊戲精品化 04:102021/08/09 財經要聞 政治熱門新聞 殺出新黑馬？吳子嘉：她若去選台北市長 蔣萬安將遇強敵 - 政治 民進黨何時才會發現金 黃暐瀚看完蔡、蘇民調後爆一狀況 - 政治 葉元之批蘇貞昌 郭正亮補槍揭蘇兩句名言旁人傻眼 - 政治 陳時中若選台北市長 吳子嘉：這一句會讓他嚇呆 - 政治 蘇貞昌喊「5倍券等於現金」他霸氣嗆這句 網大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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