立委王婉諭9日召開「台灣手語要的是復振！ 不是覆震」記者會，台灣聾人聯盟理事長李鴻源呼籲政府台灣手語是獨立的語言，教材編製應該使用聾人族群使用的自然語言，才能有利於台灣手語傳承、復振及發展，符合教材編輯的目的。