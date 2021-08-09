立委王婉諭9日召開「台灣手語要的是復振！ 不是覆震」記者會，台灣聾人聯盟理事長李鴻源呼籲政府台灣手語是獨立的語言，教材編製應該使用聾人族群使用的自然語言，才能有利於台灣手語傳承、復振及發展，符合教材編輯的目的。

台灣民俗村開發案遭疑圖利財團 王惠美反打臉議員「竹竿湊菜刀」
出戰巴黎奧運霹靂舞項目？連勝文：有中老年組就參加
#台灣 #手語 #立委王婉諭 #召開 #覆震