台南一名程姓男子與曾姓男子為了投資釣蝦場，衍生一筆10萬元的債務糾紛，曾男為了逼債，本月7日下午夥同兩名友人開車前往程男住處堵人，當場將程男押上車擄走並毆打，程男心生一計藉口要回家拿手機聯絡還債，由曾男等人押回住處，趁著走進家門時立刻將門反鎖並報警求救，警方獲報前往當場逮捕曾男，並傳喚2名同夥到案，依妨害自由罪嫌送辦。

經警方調查，曾嫌與程姓被害人有債務關係，遂夥同友人劉男駕駛自小客車前往高雄程姓男子親戚家，將程男載上車毆打，再載往臺南市安南區毆打談判，造成身體多處受傷。

但雙方因債務問題無法解決，曾男持續脅迫，程男見狀，佯稱要回安平區住處拿手機聯絡還債方式，在曾嫌等人控制下上樓，程男趁入屋之際反鎖屋門，立即報警求救。

臺南市警察局第四分局在7日21時許接獲程男報案，稱自己遭強押上車後限制行動，心生恐懼需要救助。

台南第四分局接獲報案立即通報線上警力趕往現場查處，當場發現曾姓嫌犯仍持續於屋外叫囂，遭警方立即逮捕，而被程男則還一直在屋內探詢警方有無抓到屋外押人的仇家，直到確認後才敢開門，顯現程男相當恐懼，所幸警方及時救援被害人才能逃離曾嫌等人控制，而針對押人取債的曾嫌，以現行犯逮補，並將2名同夥送辦，全案依妨害自由等罪嫌移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

第四分局分局長甘炎民指出，新冠肺炎疫情微解封但法律無假期，對於違法之犯嫌必當依法究辦，絕不容許暴力犯罪擾亂社會秩序，尤其是涉及押人討債行徑，影響治安風氣甚深，安平警強烈宣示若涉及債務糾紛應回歸民事訴訟或調解機制，不應有暴力相加而迫使不當得利，不法分子切勿以身試法，警方將強力執法確保民眾生命、身體、財產安全。