威力彩連續37期摃龜，台彩指出，今晚（9日）開獎的頭獎獎金上看13億元！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，處女座、雙子座、獅子座、牡羊座中獎率最高，老師也公開不同星座各自適合的開運法，可透過加持增強中獎機率。

▍第四名 處女座

今日金星與火星在處女座的元辰宮，所以處女座能夠「突發偏財」，且具備邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。同時，火星也代表「滾燙」，建議下注前可以多喝熱水再下注，能增強中獎率。

▍第三名 雙子座

今日雙子座有穀神星加持，本身運勢就不錯，穀神星代表「穀物女神」，穀物在古代象徵錢財，所以能替雙子座帶來意外之財，小孟老師建議，「下注前先吃碗飯代表穀物，一邊吃飯一邊在腦中冥想數字，能讓穀物女神幫你把握住財運。」

▍第二名 獅子座

今日太陽照亮獅子座的命宮，加上水星盤旋在元辰位，讓獅子座的運勢有「財水噴發」的勢態，同時，婚神星移入偏財宮，而婚神代表「喜慶」，小孟老師叮嚀，獅子座在下注前可攜帶具有喜氣的物品，或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

▍第一名 牡羊座

太陽與水星雙星一起匯聚在牡羊座的偏財宮，可帶來意外之財，此外，水星也為財水，因此今日倘若有下雨的話，雨水越大，就對牡羊座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

除了以上4星座，小孟老師也公開今日開運生肖為虎、蛇、狗、馬，另外，因今日開財運方位在正北方，建議可把握早上9點至11點、下午3點至5點以及晚上7點到8點的開運時辰，前往住家或辦公室北方的投注站下注，能吸引更多好運降臨，更有機會中獎。