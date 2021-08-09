根據中新網報導，南京市江寧區日前新冠肺炎疫情嚴峻，採取了嚴格的疫情封控措施，一名居住在當地的台胞張秋玲因無法取得「蘇康碼」，無法外出採購生活必需品，生活陷入困境，於是向當地台辦求助。

疫情期間為提高防疫工作，推行了江蘇版的健康碼「蘇康碼」，依照不同風險級別，對人群進行分類管理，並可在長三角地區相互使用，且外出採買、出入居民社區和乘坐公車必須出示本人蘇康碼，當地生活的台胞張秋玲因無工作和銀行卡，無法獲取蘇康碼，生活頓時陷入困境，內心萬分焦急。

南京市江寧區台辦立即與張秋玲居住地的街道辦事處聯繫，協助解決其生活困難。後在各方的幫助下，終於安裝好小程式，並取得了蘇康碼。南京市江寧區台辦還為張秋玲送去口罩、酒精等防疫用品，解決了其燃眉之急。

疫情雖給部分台胞的生活帶來不便，但南京市江寧區台辦竭盡所能，紓解台胞各種困難，做好疫情期間的台胞服務工作。

7月7日，台胞張紀霞從台灣返回南京，被安排在南京邁皋橋維也納酒店隔離。隔離期間，其12次核酸檢測均為陰性，欲回家居住。但因當地疫情形勢嚴峻，其居住的江寧祿口空港新寓社區封控嚴密，禁止外來人員進入。

南京市江寧區台辦在瞭解到情況後，主動與江寧區疫情防控指揮部和台胞張紀霞居住地的祿口街道對接，並向南京市江寧區委常委、統戰部部長焦龍彙報情況。

後在焦龍部長的協調下，江寧區防疫指揮部同意台胞張紀霞回家居住。江寧區台辦在接到指令後，協調江寧區疾控中心安排防疫專用車將張紀霞從酒店送至家中，並讓其居家隔離，同時叮囑社區工作人員，對張紀霞居家隔離期間給予關心，對其所需的生活用品由社區安排人員送到家門口。

台胞張紀霞說「此輪疫情，南京市江寧區的壓力最大，政府部門正在全力抗疫，江寧區台辦還不忘為我們排憂解難，實在是太感謝了。」台辦的付出讓其暖心、安心，疫情後，他將介紹更多台灣朋友到南京觀光旅遊和投資興業。