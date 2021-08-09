台股資金輪動快速，9日在電子股普遍回檔之下，盤面交投重心再度轉回傳產族群，航空、海運、鋼鐵逆勢突圍，觀察權值股表現，華航、長榮航雙雙飆上漲停，貨運三雄盤中漲幅達3％以上，大成鋼、中鋼也同步走高。

美國非農就業報告亮眼，激勵S＆P500、道瓊工業指數創新高，美元走強、美債殖利率上揚，但科技股受殖利率抬升影響而下滑，拖累9日台電子、金融股面臨修正壓力，指數一度大跌逾170點，所幸先前進入整理格局的傳產族群挺身而出，「小飛俠」、「航海王」、「鋼鐵人」適時接棒漲勢，護住多方火苗。

群益投顧分析，中國大陸今年已分二次取消鋼鐵產品出口退稅，主要目的仍是壓抑國內鋼材生產量。由於中國已訂出今年鋼鐵產量不高於去年的目標，預期下半年產量要低於上半年才可達標，以此次傳聞的鋼品出口課稅實施時間為9月底來看，目的就是觀察接下來的鋼鐵旺季銷售狀況來決定政策是否進一步推行，若鋼市沒有退燒則可能實施課徵出口稅，限制出口壓抑鋼鐵產量。

由於中國大陸過往為全球鋼材的主要出口國，若未來真的對鋼品出口課稅，預期可對台灣業者的出口帶來利多。

整體而言，目前大盤處於等待多空表態局面，建議優先聚焦Q2財報優於預期、7月營收攀高，下半年展望成長的個股，股價表現相對較佳，為短期多方觀盤操作重心。