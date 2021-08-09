Jalen Green showed out tonight 👀



- 23 PTS

- 5 REB

- 9/18 FG

- 4/9 3PT pic.twitter.com/a7rtLFERCE — Bleacher Report (@BleacherReport) August 9 2021

今年NBA選秀榜眼火箭前鋒傑倫格林9日提前跟選秀探花騎士前鋒莫布利對決了，結果格林交出23分、5籃板及2助攻，表現明顯壓過莫布利的12分、5籃板，火箭也以84比76擊退騎士，拿下剛在拉斯維加斯開打的NBA夏季聯賽首勝。

傑倫格林去年選擇不念大學，加盟NBA發展聯盟菁英隊打球，也曾跟林書豪在場上交過手，今年以選秀榜眼身分進入NBA，在他第1場夏季聯盟表現相當出色，不僅展現強大切入破壞力，更擁有三分外線投射能力，可說相當適合虎火箭。

提到自己在發展聯盟與夏季聯賽打球的差別，傑倫格林表示待在火箭打球比較開放一點，也讓他更可自由發揮，唯一遺憾的是，他原本習慣穿的4號球衣，已經被火箭前鋒豪斯穿走，讓他只能改穿0號，「真的很可惜，但這裡沒有我慣穿號碼了。」

火箭夏季聯賽總教練韋佛賽後也大力稱讚傑倫格林表現，「格林很有天賦，其中最重要的一點是他很沉穩，他的表現真的很棒。我想我們在夏季聯盟打的節奏很快，假如有其他球隊比我們還快，我會很驚訝的。」