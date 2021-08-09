隨著越來越多兒童染疫，美國第2大教師工會會長懷恩嘉頓今天一改先前立場，轉為贊成強制教職員施打疫苗。她說，應要求教師接種疫苗，才能保護因年紀太小無法接種的兒童。

美國教師聯盟（American Federation of Teachers AFT）會長懷恩嘉頓（Randi Weingarten）告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目：「情況已經改變，12歲以下的孩子沒辦法接種疫苗真的讓我非常擔心。」

她說：「我認為有必要挺身而出…說出這件事，這是個人良心問題。」

美國各地染疫住院的兒童人數逐日攀升，衛生專家認為，這是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異病毒比原本的Alpha病毒株更容易讓兒童感染。

懷恩嘉頓上週接受其他電視台訪問時表示，根據白宮聲明，近9成教職員已接種疫苗。

越來越多公司行號與州政府強制要求員工接種疫苗，像是聯合航空公司（United Airlines）、泰森食品公司（Tyson Foods Inc）、微軟（Microsoft）都有此規定。專家表示此舉合法，但會加深有工會的職場勞資關係緊張。

加州、紐約州與維吉尼亞州都要求州職員施打疫苗，新澤西州則規定部分醫護工作者必須接種。

全美第一大教師工會「美國全國教育協會」（National Education Association）會長普林格爾（Becky Pringle）上週告訴「紐約時報」，應由地方自行協調是否規定接種。

美國最高防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，重要的是讓兒童身邊的人都施打疫苗，而學校與其他地方的人在接種前都配戴口罩。

佛奇接受國家廣播公司另一場訪問時表示：「讓他們身邊的人都接種疫苗，不管是誰，教師、教職員，任何人，都讓他們接種，用接種者的防護罩來保護兒童。」

根據路透社統計，美國過去2天平均每天新增超過10萬例確診，是6個月以來新高，每天平均約400人病逝，住院率也創2月以來新高。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100809