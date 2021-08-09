國民黨高雄市議員邱于軒日前踢爆疑似有「高雄版好心肝」等特權疫苗事件，又因5日在議會上向高雄市長陳其邁提議捐出特支費做為防疫、紓困，遭網友洗版，且遇上高雄連日大雨災情不斷，勘災2天加上這幾天網軍的攻擊，似乎讓邱于軒身心俱疲，她表示「還是難逃感冒的魔掌」，但也謝謝一路給她加油打氣的鄉親與粉絲。

邱于軒昨（8）日深夜在臉書吐露心聲，表示淹水、天坑都非市民之福，看到家鄉這樣真的很難過，對於道路坑洞，也詢問過韓市府的前工務局局長吳明昌，得到的回覆是：道路坑洞發生的原因大部分是雨（汙）水管銜接處脫落、結構老舊破損、管路施工回填不實、路基施工不良等因素，因下雨雨水在管內流動，再把管路周邊的泥土或砂石帶到管內流失淘空路基。

邱于軒指出，所以施工品質管制及管路巡檢維修均可避免坑洞的發生，另外自來水管損害、脫落也可能會造成路基淘空；而大寮林園重車多，當然道路負荷大，上會期她也曾在議會中提出比照美國依「道路損害程度」和「道路使用量」計徵「道路使用／養護費」，但被工務局一口回絕，不過對她來說，能夠如何確保大寮林園用路人的安全，是第一考量。

高雄連日大雨傳出不少災情。（圖／摘自邱于軒臉書）

高雄連日大雨傳出不少災情。（圖／摘自邱于軒臉書）

此次颱風點出的問題，邱于軒真心希望市府改善，後續也會追蹤進度，「這是我負責任的承擔！于軒不甩鍋」。她感嘆，有時候覺得高雄需要努力的有很多，憑一己之力真的有深深無力感，但還好有鄉親和粉絲一直給她鼓勵打氣，真心謝謝大家。

另外，邱于軒也要特別感謝國民黨主席江啟臣、台北市議員羅智強、游淑慧，以及立委洪孟楷、費鴻泰等民代一同發聲，還有好多好多朋友的幫忙，也感謝高雄議會的好友在議場上陪伴。

最後，邱于軒提到桃源區區長謝英雄，在這次風災中「希望之橋」遭沖垮，災情嚴重，她並祈禱大家一切平安，也要祝老公、老爸、公公、外公和大寮林園的乾爸父親節快樂。