墨西哥總統羅培茲歐布拉多明天將與美國副總統賀錦麗通電話，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗議題；最近兩國都因高度傳染的新變異株病毒導致確診病例激增。

至於明天通電話時，與賀錦麗（Kamala Harris）可能討論的其他議題，羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在演講中並未提進一步細節。

羅培茲歐布拉多今天在墨國北境城市華雷斯城（CiudadJuarez）一座國家衛隊（National Guard）新設施演講；華雷斯城位處美國德州的南方。

曾任加州聯邦參議員的賀錦麗，今年稍早獲美國總統拜登指派，負責對墨西哥及中美洲國家相關外交事務，特別是區域移民問題與經濟發展議題。

路透社報導，羅培茲歐布拉多的演講聽起來是預告美國加碼捐贈疫苗。

羅培茲歐布拉多說：「我們獲得承諾，美國政府將提供更多疫苗。」

羅培茲歐布拉多也感謝美國政府稍早捐贈約350萬劑疫苗，並說墨西哥期待另一批貨運再增135萬劑。

這位左派總統也稱讚自拜登政府上任半年多來，美墨雙方關係良好，他形容這是「基於尊重我國主權和合作發展」。

根據墨西哥衛生部今天公布的資料，墨西哥通報新增7573例確診染疫、172人病亡；累計確診297萬1817例、24萬4420人病歿。

墨西哥政府曾說，實際病例數字很可能比官方通報數字明顯高出很多。另一項於今年稍早公布的數據提到，實際染疫病亡人數比已確認人數至少高出6成以上。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100809